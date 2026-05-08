Верховный суд оставил в силе приговор по делу «Главпродукта»

Максим Богодвид/РИА Новости

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Ответчик по иску Генеральной прокуратуры — американская Universal Beverage Company и привлеченная к разбирательству Universal Company 2000 подали кассационную жалобу на решение в Верховный суд в марте. Высшая судебная инстанция отказалась передавать ее для рассмотрения на судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда.

В июле прошлого года «Главпродукт» перешел в собственность государства. Арбитражный суд Москвы обратил в доход российского государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее руководителя Леонида Смирнова. Это решение было принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций.

По данным суда, с 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 млн рублей каждая.

Ранее «Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка.

 
