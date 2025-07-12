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Суд обратил в доход государства активы «Главпродукта» и его главы

Активы «Главпродукта» и его главы обращены в доход государства за вывод прибыли
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Арбитражный суд Москвы обратил в доход государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее главы Леонида Смирнова. Это решение принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций, сообщили ТАСС в суде.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме, решение вступает в силу немедленно. С 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 млн рублей каждая.

Группа «Главпродукт» включает 32 компании, поставляющие продовольствие на внутренний рынок России. В 2009 году Смирнов перерегистрировал ее на американские фирмы. В октябре 2024 года часть компаний группы перешла под временное управление Росимущества. Как указано в иске, Смирнов с декабря 2024 по февраль 2025 года блокировал работу временной администрации, в том числе поставки продуктов в зону СВО, рассылая сотрудникам указания не сотрудничать с госуправляющим.

11 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России по решению суда обратила в доход государства имущество бывших камчатских чиновников.

Ранее три компании-разработчика «Мира танков» перешли в собственность РФ.

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