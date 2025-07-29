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«Главпродукт» окончательно перешел в собственность государства

«Главпродукт» перешел в собственность России в лице Росимущества
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Максим Богодвид/РИА Новости

«Главпродукт» перешел в собственность Российской Федерации в лице Росимущества. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что запись о том, что собственником основного юридического лица холдинга - ООО «Промсельхозинвест» теперь является российское государство, появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 28 июля 2025 года.

11 июля Арбитражный суд Москвы обратил в доход российского государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее руководителя Леонида Смирнова. Это решение было принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций.

По данным суда, 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 млн рублей каждая.

Группа «Главпродукт» включает 32 компании, поставляющие продовольствие на внутренний рынок России.

Ранее три компании-разработчика «Мира танков» перешли в собственность РФ.

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