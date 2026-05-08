Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост временно перекрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ограничения вступили в действие в 13.42 по московскому времени. Причины не сообщаются.

До этого Крымский мост перекрывали 30 апреля. Находившихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как писал Telegram-канал Mash, на въезде к мосту скопилась очередь из 4 тысяч машин. Водители и пассажиры вынуждены были коротать время в длинной очереди — они обменивались едой, делились медикаментами и старались сохранять спокойствие. Некоторые путешественники организовали досуг прямо на дороге: от курения кальянов до импровизированных пикников с бутербродами.

Ранее Крым подвергся массовой атаке беспилотников.