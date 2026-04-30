Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Информация о перекрытии движения по мосту появилась в 03:11 мск.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

О причинах блокировки проезда не сообщается.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали 15 и 16 апреля.

Минтранс ранее напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту. Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края.

 
