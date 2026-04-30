Пробка перед Крымским мостом растянулась на 30 километров

Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 4 тыc. машин

В преддверии праздничных выходных на подъезде к Крымскому мосту образовался затор протяженностью 30 километров. Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя видео затора.

По информации канала, на въезде к мосту скопилась очередь из 4 тысяч машин. Водители и пассажиры вынуждены коротать время в длинной очереди — они обмениваются едой, делятся медикаментами и стараются сохранять спокойствие. Некоторые путешественники организовали досуг прямо на дороге: от курения кальянов до импровизированных пикников с бутербродами, пишет Mash.

Информация о перекрытии движения на Крымском мосту появилась в 03:11 по мск. Причина блокировки не раскрывалась. Находившихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 12:30 мск движение по мосту открыли. По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.

Со стороны Керчи в это же время на досмотре находились 550 автомобилей.

Ранее на пути в Крым и обратно задержались несколько пассажирских поездов.