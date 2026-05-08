В Чебоксарах увеличилось количество пострадавших при атаке ВСУ

Количество пострадавших в результате атаки украинских войск на Чебоксары увеличилось до 42 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Чувашии.

По информации ведомства, семь жителей обратились за медицинской помощью уже после происшествия. Они находятся на амбулаторном лечении.

В заявлении отмечается, что 10 человек остаются в больницах региона. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

«Еще один пациент, нуждающийся в специализированной помощи, переведен в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде», — уточняется в сообщении.

6 мая сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары пострадали 37 человек. Еще два жителя получили несовместимые с жизнью ранения.

Чебоксары подверглись атаке 5 мая. Ночью украинские беспилотники повредили торговый центр, а утром дрон влетел в многоэтажный жилой дом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ использовали для ударов крылатые ракеты «Фламинго». В России эти данные не подтвердили. В связи с атакой в Чебоксарах приостанавливали работу общественного транспорта, школьников и студентов переводили на дистанционное обучение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван размер выплат, которые получат пострадавшие при атаке ВСУ на Чебоксары.

 
