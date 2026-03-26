Экс-замглавы Брянской области брал взятки продуктами, алкоголем и бензином

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко предстанет перед судом по обвинению в получении взяток в виде денег продуктов и услуг. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источника, среди предметов и услуг, фигурирующих в материалах дела, значатся мобильные телефоны, наушники, стройматериалы, предназначенные для строительства бани, подарочные сертификаты различных магазинов, алкогольные напитки, кондитерские изделия, услуги автомойки, оплата бензина, уборка снега, снегоуборочная машина, строительная плитка, автомобильные шины, а также тормозные диски.

Помимо этого, представители правоохранительных органов уточнили, что в материалах уголовного дела содержатся упоминания о продуктах питания, цветочных композициях и даже крысином яде. При этом «большая часть взяток передавалась в виде наличных денежных средств».

Дело о получении взяток в особо крупном размере, а также о посредничестве во взяточничестве, в котором фигурируют Сергей Тимошенко и его сын Антон Тимошенко, будет рассматриваться в Советском районном суде Брянска. Следствие полагает, что бывший чиновник получал от предпринимателей взятки на общую сумму 4,6 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей были переданы через его сына и знакомого, выступивших в качестве посредников.

Кроме того, установлено, что в период с ноября 2021 по октябрь 2022 года, занимая должность заместителя руководителя Росавиации, экс-чиновник получил взятку в размере 2,3 млн рублей за оказание помощи в заключении договора субподряда при выполнении государственного контракта на строительные работы в аэропорту Домодедово. Следственный комитет обнаружил у бывшего чиновника недвижимое имущество общей стоимостью более 63 млн рублей, а также денежные средства и автомобили на сумму 34 млн рублей.

Ранее суд приговорил к девяти годам лишения свободы двух бывших заместителей губернатора Брянской области.

 
