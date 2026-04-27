Внучке убитого экс-мэра Самары добавили новое обвинение

Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки — экс-мэра Самары и его супруги, — добавили новую статью — надругательство над телами умерших. Об этом сообщает портал «63.ru» со ссылкой на данные областного суда.

«Тарховой вменяют статью 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Тархова с подельником воспользовалась мясорубкой, чтобы уничтожить останки.

Тарховой уже предъявили более десятка обвинений: убийство двух человек, мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета и др.

По версии следствия, Тархова вместе со звоним знакомым, гражданином Грузии Дмитрием Метревели под руководством его родной тети Светланы Метревели отравила неизвестным веществом Виктора и Наталью Тарховых. Затем с помощью матери Светланы — Таисии Киселевой — подельники подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию «Новитрек». Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

