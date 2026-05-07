Появились подробности убийства чемпиона России Исаева

Прокуратура Калужской области в мессенджере «Макс» обнародовала подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.

«Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего», — указано в сообщении.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Изначально предположительная версия звучала так — бывший парень девушки, с который встречался Исаев, на почве ревности несколько раз выстрелил в спортсмена из охотничьего ружья (вероятно, марки ИЖ). От полученных ранений Исаев скончался на месте. Как указывают СМИ, уже были задержаны двое подозреваемых.

Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях. В федерации функционального многоборья и клубе, который он представлял, выразили соболезнования его родным и близким. В память о спортсмене объявлен сбор средств.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

Ранее появилось видео убийства Исаева.