Названы профессии, представители которых рискуют получать пенсию в 9 тыс. рублей

Экономист Калашников: ряд специалистов получат пенсию не выше 9,4 тыс. рублей
В старости представителям некоторых профессий грозит пенсия не выше 9,4 тыс. рублей. В их числе, например, неофициально трудоустроенные курьеры, мастера маникюра, домохозяйки и работники сферы малого бизнеса, не делающие отчислений в Соцфонд, уточнил в беседе НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

В первую очередь на столь скромную пенсию могут рассчитывать россияне, не имеющие даже пятилетнего стажа работы. Во-вторых, такие же выплаты получат самозанятые и представители малого бизнеса, избегающие отчислений в Соцфонд.

«Потом, например, взять женщину-домохозяйку, которая никогда в жизни не работала. У нее есть два варианта: она может вносить денежные средства официально в Социальный фонд, а может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, и будет у нее та же самая пенсия, даже лучше, может быть, — добавил Калашников. — Курьеры, таксисты, мастера маникюра – все эти категории попадают под пенсию в 9,4 тысячи рублей, если они работают неофициально».

В то же время представители некоторых профессий могут получать максимально возможную пенсию, но только при условии официального трудоустройства. Например, самые крупные пенсионные выплаты полагаются госслужащим и военным, людям, имеющим почетные звания, заключил экономист.

Росстат до этого сообщил, что в РФ средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в РФ составлял 12,4 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25,3 тысячи рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет.

