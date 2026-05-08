В Карелии 17-летнего подростка арестовали за насилие над ребенком

В Карелии 17-летнего подростка обвинили в надругательстве над ребенком

В Карелии подростка заключили под стражу по обвинению в надругательстве над ребенком, сообщили в Пудожском райсуде.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) возбудили против 17‑летнего местного жителя. Пол и возраст его жертвы не уточняется.

Суд выслушал участников процесса и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, таким образом обвиняемый в совершении тяжкого преступления арестован до 4 июля. Расследование продолжается.

