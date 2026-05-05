На Урале юноша семь лет насиловал младшую сестру и остался безнаказанным

В Екатеринбурге завершился суд над 23-летним юношей, обвинявшимся в растлении младшей сестры. Как стало известно kp.ru, он избежал уголовного наказания и был отправлен на принудительное лечение.

Кладовщик Антон В. (имя изменено — прим. ред.) стал фигурантом дела после того, как его 14-летнюю сестру экстренно госпитализировали в ноябре 2025 года. Школьница начала странно вести себя на уроках и в беседе с врачом призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны брата с 2017 по 2023 год. Известно, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась матерью-одиночкой.

Тогда СК возбудил дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Подозреваемый сразу дал признательные показания, объяснив действия желанием «изучать анатомию женского тела». В феврале 2026 года дело дошло до Железнодорожного районного суда, который удовлетворил ходатайство следствия о применении к Антону принудительных мер медицинского характера. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать решение суда.

