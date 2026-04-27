Проваливший экзамен двоечник похитил отличницу, изнасиловал и удерживал в плену

В Индии 16-летняя девушка подверглась изнасилованию со стороны знакомого и его друга. Об этом сообщает Times of India.

Как рассказала сама пострадавшая, рано утром молодой человек отвел ее к 19-летнему другу, который жил в этом же районе. Там оба юноши держали пострадавшую в плену и насиловали.

Ее отпустили только на следующий день вечером, но перед этим угрожали расправиться с семьей в случае, если она кому-то расскажет о произошедшем.

Девушка вернулась домой. К этому моменту брат уже подал заявление в полицию и несовершеннолетнюю активно искали.

В отношении обоих молодых людей возбудили уголовное дело. 19-летнего молодого человека отправили в тюрьму, знакомого пленницы – в специальный центр для детей-преступников.

Как удалось выяснить полиции, незадолго до похищения местные учащиеся получили результаты экзаменов. Пострадавшая девушка сдала его на самую высокую оценку, насиловавший ее знакомый испытание провалил.

Ранее девушку по пути в школу затолкали в машину, изнасиловали и шантажировали кадрами процесса.