На стройке в Бурятии двое рабочих сорвались с высоты

Двое мужчин упали с высоты шестого этажа на стройплощадке в Улан-Удэ

Двое рабочих упали с высоты шестого этажа на строительной площадке в Улан-Удэ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По данным ведомства, несчастный случай произошел около 14:00 по местному времени (9:00 мск) на стройке многоквартирного дома. Мужчины сорвались с высоты во время укладки фасадного кирпича. Один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы.

«Прокуратурой Октябрьского района города Улан-Удэ контролируется установление обстоятельств несчастного случая», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку соблюдению законодательства об охране труда. Также специалисты проконтролируют принятие следователями правового решения.

27 марта издание kp.ru написало, что на стройке в районе Москворечье-Сабурово на юге российской столицы произошел несчастный случай. Рабочего завалило землей — на него обрушилась земля во время работ в котловане. Коллеги достали мужчину на поверхность и вызвали экстренные службы, но прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.

Ранее на стройке в Москве два человека пострадали из-за взрыва газового баллона.