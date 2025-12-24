На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Газовый баллон взорвался на стройке в Москве и пролетел 200 метров

SHOT: два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве
Telegram-канал SHOT

Люди пострадали в результате взрыва газового баллона на стройке в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса (ЖК) «Новые Академики» на Нахимовском проспекте. Очевидцы рассказали, что сперва в этом районе раздался громкий звук, а затем на тротуар со стороны стройки прилетел огромный газовый баллон. Сосуд рухнул на расстоянии около 200 метров от площадки.

«Пострадали два человека», — говорится в материале.

В нем уточняется, что пострадавших госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

20 ноября на строительной площадке дома в Дзержинском районе Волгограда упал башенный кран. Это произошло во время работ по демонтажу крана. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в результате инцидента пострадали два человека — 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Мужчинам потребовалась госпитализация. На фоне случившегося прокуратура организовала проверку.

Ранее в Москве три человека попали в больницу после обрушения строительных лесов.

