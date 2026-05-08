Внуково предупредил пассажиров об изменении расписания

Во Внукове принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений

Из-за введения временных ограничений столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «Москва — Стамбул» уже более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили источнику, что не могут вылететь из Москвы с 02:25. Они ждут в аэропорту уже 16 часов, а представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Работа аэропорта временно приостановлена в связи с режимом опасности БПЛА. Столичный регион с минувшей ночи подвергается атакам вражеских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на подлете к столице было сбито более 40 украинских беспилотников.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.