В Ассоциации турагентств объяснили низкий спрос россиян на отдых на Мальдивах

Летом среди россиян популярностью пользуется отдых в Турции – эта страна намного обгоняет Мальдивы. Связано это в первую очередь со стоимостью отдыха, пояснил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян в беседе с 360.ru.

До курортов в Турции россияне могут добраться всего за пять часов, тогда как дорога до архипелага в Индийском океане займет девять, а сам перелет будет намного дороже, отметил эксперт. В итоге на Мальдивы организовано девять рейсов из Москвы в неделю, что очень мало – например, в Турцию за это же время вылетает 200 самолетов.

«Это связано с отсутствием конкуренции, потому что на архипелаг летают две авиакомпании, а в Турцию – не меньше десятка. Это сказывается на ценах на билеты», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в Турцию россияне могут слетать на 10 дней с ребенком, потратив 300 тысяч рублей в самом хорошем отеле. В то же время на Мальдивы такая же сумма потребуется только на перелет – без учета проживания. Нормальное жилье там стоит от 20-30 тыс. рублей в день с включенными завтраками.

Кроме того, Мальдивы – мусульманская страна с очень дорогим алкоголем, с собой привести его туристы также не могут – его забирают таможенники. В итоге в отеле вино на острове стоит в 5-6 раз дороже, чем в Турции или в России, заключил специалист.

Напомним, накануне сообщалось, что конец весны и начало лета на Мальдивах могут стать «сезоном больших возможностей», так как российские авиакомпании увеличивают количество рейсов в столицу курорта Мале, а отельеры предлагают скидки. Как уточнили в АТОР, средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные отели предлагают скидки до 50-70%. Наиболее лояльную политику демонстрируют отели среднего и высокого сегментов (4–5 звезд).

