«Толпа и мегагрязь»: раскрыт топ-3 самых разочаровывающих направлений для отдыха

Многие популярные курорты, о которых грезят туристы, в конечном итоге разочаровывают. У российских туристов первое место такого антирейтинга занимает Бали – это одно из самых востребованных направлений для курортного отдыха, которое часто встречает путешественников не белоснежными, а мегагрязными пляжами, рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Из-за стереотипов россияне ожидают увидеть на Бали чистейшее море и белоснежные пляжи, однако это далеко не так. Более того – отдых на острове может быть небезопасным, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, Бали – это самое главное место на Земле, ожидания от которого не соответствуют реальности.

«Люди ждут некую сказку, а приезжают на Бали и вдруг удивляются тому, что пляжи мегагрязные, море замусоренное, а из-за отбойных течений каждый год погибают туристы, — пояснил эксперт. — Когда человек начинает купаться, море абсолютно спокойное, а оказывается, там подводное течение. Оно уносит его, и он погибает, когда пытается бороться с ним».

Среди других негативных факторов острова он назвал огромные пробки, отсутствие тротуаров, плесень в гостиницах, и высокие цены.

Второе место в топе разочаровывающих направлений занимают Мальдивы, которые завлекают туристов красивыми буклетами с красочными снимками. Однако, как отметил гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, самостоятельное путешествие, самый бюджетный отель поблизости с местными жителями – все это портит впечатления об отдыхе.

«[Местные жители] могут выкидывать на пляж остатки еды, какие-нибудь консервные банки, и все это может попасть в видеоотчеты поездки», — пояснил эксперт, добавив, что также Мальдивы отличаются дороговизной, отсутствием развлечений, запретом на ввоз алкоголя.

На третье место рейтинга разочаровывающих направлений эксперты разметили Таиланд, отметив, что пляжи там не отличаются чистотой, климат очень влажный и жаркий, вода – грязная, на улицах шумно, много насекомых и ящериц, причем даже в отелях.

Специалисты советуют изучить все детали перед путешествием, чтобы не разочароваться, а также спланировать поездку с туроператором, а не самостоятельно. Несоответствия ожидания и реальности в путешествии часто становятся итогом «самотуризма», заключил Арутюнов.

