Пилот дельтаплана погиб после столкновения с ЛЭП на Алтае

СК: в Алтайском крае мотодельтаплан столкнулся с ЛЭП, пилот погиб

Параплан столкнулся с линией электропередачи (ЛЭП) в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 мая в селе Кулунда Алтайского края. Мужчина совершал несанкционированный полет на мотодельтаплане. В результате столкновения с (ЛЭП), летательный аппарат упал в полутора километрах от села. Пилот погиб на месте происшествия, уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ

(Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

До этого в Кировской области потерпел крушение мотодельтаплан. По предварительным летательный аппарат «Атом» рухнул на лед водохранилища в Омутнинском районе. Им управлял 61-летний Виктор Т. — спасти его не удалось. Компетентные службы выясняют причины катастрофы.

Ранее пожилой пилот выжил после того, как его самодельный самолет разбился.