Поезд Победы прибыл во Владивосток

Поезд Победы с военной техникой прибыл на вокзал Владивостока

Поезд Победы прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, его встречали жители города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поезд Победы — уникальный передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В его составе — тематические выставочные вагоны с историческими инсталляциями, архивными материалами и техников военных лет.

На перроне гостей встречал военный оркестр, в церемонии по этому случаю к жителям обратился замглавы администрации Максим Акульшин.

В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к легендарному паровозу «Еа-3306», установленному в знак памяти о подвиге дальневосточных железнодорожников в годы войны.

Накануне от станции «Железнодорожной» в Подмосковье до Белорусского вокзала проехал «Электропоезд Победы». Праздничные поезда курсируют не только в Московском регионе, но и в Тульской и Смоленской областях.

Ранее стало известно, что День Победы является главным праздником для большинства россиян.