«Электропоезд Победы» отправился из Балашихи в Москву

Отделение «Единой России» (ЕР) в Московской области организовало акцию «Электропоезд Победы». Из Балашихи до Белорусского вокзала Москвы отправился поезд с участниками Великой Отечественной войны, бывшими узниками концлагерей, юнармейцами и волонтерами, сообщает пресс-служба фракции.

«И, конечно, я благодарен всем тем, кто сегодня принимает участие в этой акции и активно к ней присоединяется», — сказал секретарь местного отделения Сергей Юров.

В дороге ветераны поделились воспоминаниями о событиях военных лет.

Когда поезд прибыл на Белорусский вокзал, участники акции почтили память павших и возложили цветы к памятнику «Прощание славянки». Волонтеры, юнармейцы и ветераны также станцевали вальс «Синий платочек» под духовой оркестр, рассказали в пресс-службе.

До этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на церемонии зажжения Вечного огня в рамках акции «Храним огонь Победы» заявил, что День Победы является главным государственным праздником Российской Федерации, а Вечный огонь — священным символом бессмертия героев Великой Отечественной войны. По его словам, зажигая Вечный огонь, современные россияне выражают благодарность тем, кто в годы войны защити и отстоял Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право своих потомков на счастливую, благополучную и достойную жизнь.

Ранее опрос показал, что День Победы оказался главным праздником для большинства россиян.