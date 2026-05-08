Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России ответили, приведет ли вирус Андес к новой пандемии

Вирусолог Альтштейн: вирус Андес не приведет к новой пандемии
Максим Богодвид/РИА Новости

Вспышка вируса Андес, которая произошла на круизном лайнере в Атлантике, не приведет к новой пандемии. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, болезнь может протекать тяжело для конкретного пациента, однако, это необязательно говорит о том, что произойдет массовое заражение. Эксперт подчеркнул, что механизм передачи хантовирусов не делает сценарий пандемии вероятным.

«Но вероятность того, что человек заразится, низкая. В этом смысле хантавирусы не считаются опасными в контексте публичного здравоохранения. В широком распространении эпидемия, такая пандемия хантавирусная никогда не описывалась и кажется очень маловероятной из-за способа заражения», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что данных о заболевших пока не хватает, но известные особенности хантавирусов не указывают на их способность быстро выходить на уровень широкой эпидемии.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове сказала, что в ВОЗ работают исходя из предположения, что на лайнере произошла вспышка вируса Андес. По словам Керкхове, организация ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Ранее сообщалось, что вирус на борту MV Hondius оказался редким штаммом, передающимся между людьми.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!