В России ответили, приведет ли вирус Андес к новой пандемии

Вспышка вируса Андес, которая произошла на круизном лайнере в Атлантике, не приведет к новой пандемии. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, болезнь может протекать тяжело для конкретного пациента, однако, это необязательно говорит о том, что произойдет массовое заражение. Эксперт подчеркнул, что механизм передачи хантовирусов не делает сценарий пандемии вероятным.

«Но вероятность того, что человек заразится, низкая. В этом смысле хантавирусы не считаются опасными в контексте публичного здравоохранения. В широком распространении эпидемия, такая пандемия хантавирусная никогда не описывалась и кажется очень маловероятной из-за способа заражения», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что данных о заболевших пока не хватает, но известные особенности хантавирусов не указывают на их способность быстро выходить на уровень широкой эпидемии.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове сказала, что в ВОЗ работают исходя из предположения, что на лайнере произошла вспышка вируса Андес. По словам Керкхове, организация ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Ранее сообщалось, что вирус на борту MV Hondius оказался редким штаммом, передающимся между людьми.