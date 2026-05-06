Вирус на борту MV Hondius оказался редким штаммом, передающимся между людьми

У пассажира круизного лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавирусной инфекции, лабораторно подтвержден андский штамм — единственный вид хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. Об этом сообщил министр здравоохранения Южной Африки. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Судно, следовавшее из аргентинского Ушуайи к Кабо-Верде, находится на якоре у западного побережья Африки. По данным Всемирная организация здравоохранения, с начала рейса 1 апреля среди 147 пассажиров и членов экипажа заболели семь человек. Трое скончались, один находится в критическом состоянии, еще у троих отмечаются легкие симптомы. Организация ведет эпидемиологическое расследование.

Изначально предполагалось, что речь может идти об андском варианте вируса, однако теперь это подтверждено лабораторно. Это важное уточнение, поскольку большинство хантавирусов передаются человеку от грызунов и не распространяются между людьми. Андский вирус, распространенный в Южной Америке, остается редким исключением: ранее случаи передачи от человека к человеку фиксировались лишь эпизодически.

Хантавирусы вызывают тяжелые заболевания, включая хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Болезнь развивается быстро и может приводить к острой дыхательной недостаточности. По оценкам специалистов, летальность при легочном синдроме может достигать 30-50%.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивают, что несмотря на подтверждение андского штамма, риск глобального распространения на данный момент оценивается как низкий. Тем не менее специалисты продолжают мониторинг ситуации, учитывая международный состав пассажиров лайнера и потенциальную возможность передачи инфекции при тесных контактах.

Ранее выяснилось, что первые заболевшие хантавирусом были инфицированы до посадки на MV Hondius.