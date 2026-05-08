Врач рассказала, как определить эпилепсию

Эпилепсия не всегда развивается по определенному сценарию, поэтому определить ее заранее по одному признаку невозможно. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, современная диагностика не всегда способна установить причину заболевания.

«У эпилепсии есть три основные причины. Первая — поражение головного мозга внешними факторами: травмой, инфекцией, кровоизлиянием, пороками развития или другими нарушениями строения, которые видно на МРТ. Вторая — наследственные формы, когда мозг выглядит чистым, но приступы есть. Третья — случаи, когда причину определить не удается, их называют криптогенными или эпилепсиями неизвестной причины», — пояснила Суворинова.

Врач подчеркнула, что профилактического лечения данного заболевания нет. Кроме того, его сложно подтвердить без приступов. Она отметила, что даже регулярные осмотры могут не выявить скрытый недуг. Специалистам может потребоваться полная картина, в том числе сами приступы, данные электроэнцефалограммы или МРТ.

Врач-невролог Галина Чудинская до этого рассказала «Газете.Ru», что для детей и подростков все больше используют арт и музыкотерапию как дополнение к медикаментозному лечению. Клинические исследования показали, что арт-терапия помогает решить психосоциальные проблемы у людей с эпилепсией, снять стресс.

