Врач перечислила заболевания, с которыми нельзя ездить на электросамокате

Врач Виноградова: при эпилепсии и аритмии не стоит управлять электросамокатом

Управление электросамокатом несет серьезные риски для людей с определенными заболеваниями. О том, кому стоит воздержаться от поездок на самокате, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, психиатр, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Виноградова.

«Хотя абсолютных противопоказаний к езде на электросамокате нет, существует целый ряд состояний, при которых поездка может быть не просто нежелательной, но и крайне опасной. Эти риски связаны как с повышенной вероятностью травм из-за состояния здоровья, так и с угрозой потери управления», — пояснила врач.

Среди таких заболеваний — неврологические.

Эпилепсия: «Даже при эффективном медикаментозном контроле эпилепсии сохраняется риск внезапного приступа. Такой приступ может привести к потере управления самокатом и падению», — поясняет Татьяна Виноградова.

Нарушения координации: болезни мозжечка, внутреннего уха, а также дистонические нервно-мышечные расстройства проявляются в мышечной слабости, непроизвольных движениях и замедленных реакциях. Все это делает безопасное управление самокатом практически невозможным.

Последствия инсульта: даже после успешной реабилитации могут сохраняться нарушения, влияющие на равновесие и скорость реакций.

Вторая категория — сердечно-сосудистые заболевания.

Электросамокат требует постоянного напряжения мышц для поддержания равновесия, что создает дополнительную нагрузку на сердце. «При аритмии, гипертонии или перенесенном инфаркте миокарда резкие маневры и стрессовые ситуации на дороге могут спровоцировать приступ», — отмечает невролог. Противопоказаны, в частности, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность II–III степени и тяжелые формы гипертонической болезни.

Третья — ортопедические проблемы.

Вибрация и ударные нагрузки при езде могут провоцировать обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника. Особенно рискуют люди с протезированными суставами или деформациями позвоночника, для которых даже незначительные травмы могут иметь серьезные последствия.

Четвертая — пожилой возраст и беременность.

«С возрастом у многих людей ухудшается координация движений, замедляется скорость реакций и снижается чувство равновесия. Самокат же требует определенной маневренности», — говорит Татьяна Виноградова. Вероятность падения и получения серьезных травм (например, переломов) у пожилых людей значительно возрастает. Беременным женщинам, особенно на ранних сроках, также следует быть осторожными из-за возможных кратковременных потерь сознания и неадекватной реакции на стресс.

Пятая — алкогольное состояние или иное опьянение.

«Алкоголь замедляет реакцию, что может привести к травмам», — подчеркивает врач. Езда в нетрезвом виде не только опасна, но и преследуется по закону.

Опасность когнитивных нарушений и психических расстройств

Управление самокатом требует не только физической, но и когнитивной готовности. «При многих психических заболеваниях функция формирования предупредительных шагов и адекватного реагирования либо нарушена, либо утрачена», — поясняет Татьяна Виноградова.

Это касается как нарушений мышления, так и тревожных или депрессивных состояний, которые могут повлиять на способность оценивать дорожную ситуацию и принимать своевременные решения.

Многие из перечисленных состояний проявляются и без дополнительных нагрузок. Симптомы, при которых стоит задуматься об отказе от электросамоката, включают: головокружение, нарушение сознания, мышечные боли или слабость, нарушение координации движений.

«К врачу лучше обращаться «до», чтобы оценить риски. Если же симптомы появились во время или после поездки — это сигнал, что самокат вам противопоказан», — советует невролог.

Даже здоровым людям необходимо соблюдать осторожность. По возможности, используйте элементы самозащиты: шлем, наколенники, перчатки. «Они спасут при мелких ДТП на низких скоростях, но не обеспечат полноценную защиту организма при серьезной аварии», — напоминает врач-невролог.

Всегда трезво оценивайте свои физические возможности, уровень владения транспортом и не пренебрегайте правилами безопасности.

