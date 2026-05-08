Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснил, какие признаки выдают деменцию у близких

Врач Панов: забывчивость может быть признаком деменции
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Первые признаки деменции могут напоминать обычную рассеянность, человек может забывать недавние события, теряться в знакомых местах и испытывать трудности с подбором слов или названий простых предметов. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПСКЛИНИКА» Александр Панов.

«Деменция чаще всего проявляется проблемами с памятью, дезориентацией в пространстве и во времени. Иногда у пациентов бывают речевые нарушения и изменения в мышлении. На ранней стадии можно обратить внимание на забывчивость: человек не помнит, куда положил очки, часы или другие бытовые вещи», — пояснил специалист.

По его словам, с развитием недуга нарушения становятся заметнее. Так, пациенты могут теряться, путаться в привычных ситуациях, испытывать трудности с речью и недооценивать свое состояние. Следом появляются тревога, раздражительность, подозрительность и необоснованные обвинения в адрес близких.

Для оценки состояния близкого Панов предложил домашний тест, который поможет заметить возможные когнитивные нарушения. Его нужно попросить нарисовать круглые часы, расставить внутри цифры и показать стрелками определенное время. В норме задание должно быть выполнено без ошибок.

Врач-психиатр и эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань до этого рассказала о способах распознать дегенеративный синдром при разговоре и в переписке. Она отметила, что первые симптомы деменции могут проявляться в виде отклонений от обычной письменной речи человека. Психиатр посоветовала обращать внимание на смысловую нагрузку и взаимосвязь предложений, грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, которые несвойственны человеку.

Ранее врач объяснила связь плохого сна с развитием деменции.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!