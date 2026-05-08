Врач объяснил, какие признаки выдают деменцию у близких

Первые признаки деменции могут напоминать обычную рассеянность, человек может забывать недавние события, теряться в знакомых местах и испытывать трудности с подбором слов или названий простых предметов. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПСКЛИНИКА» Александр Панов.

«Деменция чаще всего проявляется проблемами с памятью, дезориентацией в пространстве и во времени. Иногда у пациентов бывают речевые нарушения и изменения в мышлении. На ранней стадии можно обратить внимание на забывчивость: человек не помнит, куда положил очки, часы или другие бытовые вещи», — пояснил специалист.

По его словам, с развитием недуга нарушения становятся заметнее. Так, пациенты могут теряться, путаться в привычных ситуациях, испытывать трудности с речью и недооценивать свое состояние. Следом появляются тревога, раздражительность, подозрительность и необоснованные обвинения в адрес близких.

Для оценки состояния близкого Панов предложил домашний тест, который поможет заметить возможные когнитивные нарушения. Его нужно попросить нарисовать круглые часы, расставить внутри цифры и показать стрелками определенное время. В норме задание должно быть выполнено без ошибок.

Врач-психиатр и эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань до этого рассказала о способах распознать дегенеративный синдром при разговоре и в переписке. Она отметила, что первые симптомы деменции могут проявляться в виде отклонений от обычной письменной речи человека. Психиатр посоветовала обращать внимание на смысловую нагрузку и взаимосвязь предложений, грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, которые несвойственны человеку.

