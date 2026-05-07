Названы способы распознать деменцию при разговоре и в переписке

Психиатр Штань: родные могут распознать деменцию при разговоре и в переписке
Врач-психиатр и эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала «Ленте.ру» о способах распознать дегенеративный синдром при разговоре и в переписке.

Она отметила, что первые симптомы деменции могут проявляться в виде отклонений от обычной письменной речи человека. Психиатр посоветовала обращать внимание на смысловую нагрузку и взаимосвязь предложений, грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, которые несвойственны человеку.

Также в переписке может наблюдаться уменьшение количества прилагательных, наречий и повторы слов.

Штань назвала тревожными сигналами изменение почерка, проблемы с конкретным обозначением какого-то предмета, а также записывание речи на бумаге, хотя это было человеку несвойственно.

Она подчеркнула, что подобные признаки также могут сигнализировать о хронической усталости.

До этого японские ученые выяснили, что пожилые люди, которые готовят дома хотя бы раз в неделю, на 30% реже сталкиваются с деменцией по сравнению с теми, кто делает это реже.

Ранее ученые назвали неочевидный фактор риска деменции после 60 лет.

 
