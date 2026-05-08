В границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону введен режим ЧС

В Ростове-на-Дону в границах Железнодорожного района ввели режим ЧС, где нанесен ущерб в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

«Провел внеочередное заседание КЧС. Принято решение ввести режим чрезвычайно ситуации в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения беспилотного летательного аппарата», — написал он.

Утром 8 мая сотрудники экстренных служб потушили пожар в Первомайском районе Ростова-на-Дону, который произошел в результате падения обломков украинского дрона.

Утром 8 мая Слюсарь сообщил, что украинские военные выпустили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты по Ростовской области. В результате атаки никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения. В частности, в административном центре региона оказались повреждены несколько жилых домов и грузовой автомобиль. Более того, в Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание, а в переулке Аэроклубовский вспыхнуло дерево.

Ранее украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Чебоксарах.