Россиянам объяснили, какое наказание грозит за скрытую съемку интимных частей тела

Россиянам грозят штраф в размере до 300 тыс. рублей или два года колонии за скрытую съемку интимных частей тела (апскертинг). Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев, комментируя новость о том, что москвичка пожаловалась в интернете на апскертинг в метро.

По его словам, в этом случае потерпевшей важно обратиться в транспортную полицию с заявлением и добиться его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) с выдачей талона-уведомления. В самом заявлении важно прописать линию, станцию, время, когда все произошло, приметы нарушителя. Кроме того, стоит попросить изъять у нарушителя телефон и проверить удаленные файлы.

«В российском законодательстве нет отдельной нормы про тайную съемку интимных зон и нижнего белья под одеждой. Однако это может квалифицироваться по части 1 статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ) как незаконный сбор сведений. Санкция предусматривает штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы до 360 часов и другое, а в качестве крайней меры – лишение свободы до двух лет», — сказал Русяев.

Юрист добавил, что в случае, если человек использовал служебное положение, срок увеличивается до четырех лет. Распространение таких записей наказывается по ст. 242 УК РФ штрафом на сумму от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

5 мая сообщалось, что девушка обвинила одного из пассажиров метро в съемке без ее согласия. Инцидент произошел на фиолетовой ветке. Как рассказала сама пострадавшая по имени Татьяна, на станции «Полежаевская» она заметила мужчину, который, очевидно, снимал ее на камеру.

