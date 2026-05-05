Учитель начальной школы снимал мальчиков на скрытую камеру в туалете

В Австралии педагог вел тайную съемку в туалете для мальчиков

В Мельбурне учителя начальной школы обвинили в установке скрытой камеру в туалете. Об этом сообщает Mirror.

Педагог Тимоти Бламирес предстал перед судом и был арестован из-за риска уничтожения улик и давления на свидетелей. По версии обвинения, 33-летний мужчина спрятал камеру внутри флакона дезодоранта, направив ее на писсуары в туалете для мальчиков.

Устройство обнаружил уборщик и передал в кабинет директора, однако затем, как утверждают следователи, Бламирес забрал его и спрятал в медкабинете.

Полиция изъяла из его дома ноутбуки, телефоны и планшеты, а также изучает запись, на которой видно, как обвиняемый устанавливает устройство, а также как дети пользуются туалетом.

Бламиреса задержали на прошлой неделе и обвинили в изготовлении и хранении материалов, содержащих детскую порнографию.

