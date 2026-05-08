Эксперт по этикету объяснила, какие опоздания считаются допустимыми

Согласно этикету, допустимыми считаются опоздания не более чем на пять–семь минут, однако, предупреждать о них важно заранее. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Она подчеркнула, что пунктуальность является языком доверия и уважения.

«Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, – серьезное нарушение и неуважение к чужим планам», — сказала Коломацкая.

По ее словам, ударом по репутационному имиджу может стать опоздание более чем на полчаса без предупреждения, поскольку это фактически может сорвать встречу. В целом эксперт советует как можно раньше предупреждать об опоздании и приносить извинения до своего появления.

Психолог Анна Девятка до этого говорила, что главным отличием патологических опозданий от обычных является то, что их причиной становятся физиологические и психологические нарушения, а не простые привычки. По словам эксперта, патологическими опозданиями считаются те, которые вызваны посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), при котором у человека отсутствует ощущение времени, или депрессией, забирающей силы и время.

