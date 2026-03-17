Психолог назвала признаки патологических опозданий

Психолог Девятка: патологические опоздания могут быть вызваны депрессией
Главным отличием патологических опозданий от обычных является то, что их причиной становятся физиологические и психологические нарушения, а не простые привычки. Об этом RT сообщила психолог Анна Девятка.

По словам эксперта, патологическими опозданиями считаются те, которые вызваны посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), при котором у человека отсутствует ощущение времени, или депрессией, забирающей силы и время.

«Граница между нормальными опозданиями и патологическими лежит в области физиологии — человеку действительно очень тяжело прийти вовремя. Иногда даже легче приехать на пару часов раньше, и ждать в месте встречи, чем пытаться совладать с подсчётом времени», — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что обычные опоздания происходят из-за привычек и установок человека, на которые он может повлиять. Предвестником нормального опоздания зачастую являются детские установки. Например, если взрослые выходили из дома в самый последний момент и постоянно опаздывали, то ребенок начинал считать их модель поведения нормой.

Другими классическими причинами опозданий могут быть неправильное планирование время сборов или привычка оттягивать выход на улицу. С таким поведением можно работать, в то время как патологическое состояние требует помощи специалиста.

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов до этого говорил, что работодатель не должен применять санкции к сотруднику, опоздавшему на работу по уважительной причине и заранее предупредившему об этом. При этом парламентарий отметил, что в трудовой практике существуют объективные обстоятельства, из-за которых работник может не успеть вовремя приступить к выполнению своих обязанностей.

