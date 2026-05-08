Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Совфед призвал гуманнее относиться к «старородящим» беременным

Сенатор Алтабаева призвала убрать термин «старородящая» из медкарт
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с ТАСС заявила, что термин «старородящая» не стоит использовать в разговоре с будущими матерями и указывать в медицинских картах.

Сенатор отметила, что это медицинский термин, который привычен врачам, однако для женщин он звучит неприятно. По ее мнению, в условиях, когда все больше внимания уделяется гуманному и бережному отношению к беременным, лучше подбирать другие формулировки.

Алтабаева подчеркнула, что медики могут использовать профессиональную терминологию в своей работе, но будущим матерям не следует озвучивать такие определения и фиксировать их в документах, которые выдаются на руки или доступны в электронном виде.

При этом сенатор добавила, что учитывать физическое состояние женщины во время беременности необходимо, однако гуманное отношение к будущей матери должно оставаться приоритетом.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. Он отметил, что речь идет о возможности отдыха, улучшения здоровья и устранения возможных косметических последствий беременности.

Ранее ученые назвали способ борьбы с бессонницей и депрессией для молодых мам.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!