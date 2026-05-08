Совфед призвал гуманнее относиться к «старородящим» беременным

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с ТАСС заявила, что термин «старородящая» не стоит использовать в разговоре с будущими матерями и указывать в медицинских картах.

Сенатор отметила, что это медицинский термин, который привычен врачам, однако для женщин он звучит неприятно. По ее мнению, в условиях, когда все больше внимания уделяется гуманному и бережному отношению к беременным, лучше подбирать другие формулировки.

Алтабаева подчеркнула, что медики могут использовать профессиональную терминологию в своей работе, но будущим матерям не следует озвучивать такие определения и фиксировать их в документах, которые выдаются на руки или доступны в электронном виде.

При этом сенатор добавила, что учитывать физическое состояние женщины во время беременности необходимо, однако гуманное отношение к будущей матери должно оставаться приоритетом.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. Он отметил, что речь идет о возможности отдыха, улучшения здоровья и устранения возможных косметических последствий беременности.

