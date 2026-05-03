В Госдуме предложили новую льготу для рожениц

Депутат Леонов предложил включить в программу ОМС реабилитацию после родов
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью РИА Новости предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Он напомнил, что система ОМС формируется за счет взносов граждан и работодателей в фонд обязательного медицинского страхования и распространяется на официально работающих россиян.

По словам депутата, в рамках ОМС можно было бы предусмотреть восстановление женщин после родов. Он отметил, что речь идет о возможности отдыха, улучшения здоровья и устранения возможных косметических последствий беременности.

Леонов считает, что такая мера была бы более эффективной, чем последующее лечение последствий с помощью антидепрессантов.

До этого психолог Евгения Огаркова объясняла, что нежелание россиянок рожать во многом объясняется психологическими проблемами, в первую очередь – отсутствием веры в себя. По ее словам, женщины боятся, что не смогут организовать свою жизнь с ребенком, но и экономический фактор играет важную роль.

Ранее ученые назвали способ борьбы с бессонницей и депрессией для молодых мам.

 
