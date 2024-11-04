Ученые назвали способ борьбы с бессонницей и депрессией для молодых мам

Канадские ученые из Университета Калгари и Монреальского университета выяснили, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТБ) во время беременности может не только улучшить режим сна, но и помочь справиться с послеродовой депрессией. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

КПТБ — это терапевтическое вмешательство, которое выявляет мысли, поведение и модели сна, способствующие бессоннице. Лечение включает в себя переосмысление заблуждений и реструктуризацию привычек для улучшения качества ночного отдыха.

В исследовании приняли участие шестьдесят две женщины, у которых были выявлены симптомы бессонницы и депрессии. Половину из них случайным образом определили в группу вмешательства, а другую половину — в контрольную группу.

Результаты показали, что эффективное лечение бессонницы во время беременности может служить защитным фактором против послеродовой депрессии.

Ранее ученые обнаружили еще один негативный фактор, связанный с бессонницей.