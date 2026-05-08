Стало известно, почему Финский залив впервые за 15 лет покрылся льдом

Ученый Ильина: западные ветры и холод привели к замерзанию Финского залива
Алексей Даничев/РИА Новости

Западные ветры, которые дули в сторону берега, и низкие температуры воздуха спровоцировали сложную ледовую обстановку в Финском заливе зимой этого года. Об этом РИА Новости рассказала начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.

«В конце января в Санкт-Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров, плюс очень низкая температура воздуха. Это способствовало ледообразованию и становлению припая (неподвижного льда вдоль берега — ред.)», — отметила она.

Ученый отметила, что лед в Финском заливе появляется каждый год. Она пояснила, что в этом случае речь идет о процессе выноса льда в западную часть акватории залива для его разрушения. По словам Ильиной, если преобладают нажимные (дующие в сторону берега - ред.) ветры, тогда дрейфующий лед остается в заливе и не выносится в Балтийское море. Специалист добавила, что это очень осложняет навигацию.

В феврале специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в акватории Финского залива зафиксировали аномально сложную ледовую обстановку. Таких условий для судоходства не наблюдалось в регионе 15 лет. Чтобы не допустить перебои с грузоперевозками на Балтике к работе в заливе привлекли атомный ледокол «Сибирь».

Ранее в Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп.

 
