В джунглях Камбоджи спасли истощенного россиянина

В джунглях Камбоджи обнаружили 35-летнего российского шеф-повара Алексеея Коротеева в состоянии анорексии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мужчина поселился в джунглях и довел себя до анорексии. Россиянин поселился в шалаше неподалеку от пляжей Риам, ночевал в гамаке, оставшись без еды и крова. На Алексея случайно наткнулись местные жители.

«К тому моменту Алексей был крайне истощен, просил о помощи и хотел добраться до российского посольства. На место быстро приехали полиция и представители городских властей. Мужчину доставили в больницу, где его обследовали и оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни Алексея ничего не угрожает. Выяснилось, что он родом из Алтайского края, имеет высшее образование и является шеф-поваром с десятилетним стажем.

26 марта гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что долгое время нервную анорексию считали исключительно психологическим расстройством, связанным с самооценкой, навязчивыми идеями о стройности и искаженным восприятием собственного тела. Однако современные исследования доказывают: речь идет о куда более сложном механизме, в котором ключевую роль играет не только мозг, но и кишечник.

