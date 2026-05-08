Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В джунглях Камбоджи спасли истощенного россиянина

Baza: шеф-повара из РФ нашли в джунглях Камбоджи в состоянии анорексии
Shutterstock

В джунглях Камбоджи обнаружили 35-летнего российского шеф-повара Алексеея Коротеева в состоянии анорексии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мужчина поселился в джунглях и довел себя до анорексии. Россиянин поселился в шалаше неподалеку от пляжей Риам, ночевал в гамаке, оставшись без еды и крова. На Алексея случайно наткнулись местные жители.

«К тому моменту Алексей был крайне истощен, просил о помощи и хотел добраться до российского посольства. На место быстро приехали полиция и представители городских властей. Мужчину доставили в больницу, где его обследовали и оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни Алексея ничего не угрожает. Выяснилось, что он родом из Алтайского края, имеет высшее образование и является шеф-поваром с десятилетним стажем.

26 марта гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что долгое время нервную анорексию считали исключительно психологическим расстройством, связанным с самооценкой, навязчивыми идеями о стройности и искаженным восприятием собственного тела. Однако современные исследования доказывают: речь идет о куда более сложном механизме, в котором ключевую роль играет не только мозг, но и кишечник.

Ранее ученый рассказал, какие препараты лучше всего замедляют старение.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!