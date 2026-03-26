Как микробиота кишечника влияет на риск развития анорексии, рассказал врач

Долгое время нервную анорексию считали исключительно психологическим расстройством, связанным с самооценкой, навязчивыми идеями о стройности и искаженным восприятием собственного тела. Однако современные исследования доказывают: речь идет о куда более сложном механизме, в котором ключевую роль играет не только мозг, но и кишечник, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Анорексией страдает около 1% населения, и 95% случаев приходится на женщин. Это заболевание часто начинается в подростковом возрасте и нередко приводит к тяжелым последствиям. В 5–16% случаев оно становится причиной смерти — одной из самых высоких среди всех психических расстройств. Недавнее датское исследование показало, что у женщин с анорексией наблюдается выраженный дисбаланс микробиоты кишечника — совокупности бактерий, живущих внутри нас и влияющих на обмен веществ, настроение и даже поведение. Эти микробы взаимодействуют с мозгом через так называемую ось «кишечник — мозг», регулируя аппетит, эмоции и пищевое поведение», — объяснил специалист.

По словам врача, меньшее количество полезных бактерий приводит к увеличению числа тревожных мыслей, что может спровоцировать анорексию.

«У людей больных анорексией, которые приняли участие в исследовании, было значительно снижено количество бактерий Roseburia — тех самых, что участвуют в выработке короткоцепочечных жирных кислот, отвечающих за противовоспалительные процессы и стабильное настроение. Напротив, повышенное количество Clostridium коррелировало с более выраженными симптомами анорексии. Чтобы понять, насколько велико влияние этих микробов, исследователи пересадили кишечную флору пациенток лабораторным мышам. Через несколько недель животные, получившие микробиоту от женщин с анорексией, потеряли больше веса и медленнее восстанавливали массу тела, чем контрольная группа, которым пересадили микробиоту здоровых участниц. Этот эксперимент подтвердил: микробиота способна напрямую влиять на пищевое поведение», — заметил доктор.

Бактерии Roseburia выполняют жизненно важные функции — перерабатывают пищевые волокна, укрепляют слизистую кишечника, поддерживают иммунитет и снижают уровень воспаления. Недостаток Roseburia часто наблюдается у людей с депрессией, тревожностью и нарушением пищевого поведения.

«Причем даже после лечения и восстановления веса у пациентов с анорексией этот дефицит сохраняется, что позволяет предположить: изменения микробиоты — не следствие, а возможная причина заболевания. Понимание того, что анорексия — не просто «психологическая проблема», а результат сложных биохимических процессов, меняет сам подход к лечению. Наш кишечник и мозг связаны куда теснее, чем кажется, — и, возможно, ключ к гармонии с собой начинается именно с микромира внутри нас», — заключил доктор.

