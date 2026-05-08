Журналист рассказал, как Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»

Журналист Панчевски: Киев не подорвал «Турецкий поток» из-за ошибок в планах
Украина не смогла осуществить подрыв одновременно «Турецкого» и «Северного потоков». Об этом пишет в своей книге «Подрыв «Северного потока» журналист Боян Панчевски, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киеву не удалось одновременно осуществить подрыв двух газопроводов из-за ошибок в изначальном планировании операции. Южная группа, которая отвечала за подрыв «Турецкого потока», столкнулась с трудностями, в результате от этой части операции решено было отказаться. В последствии один из организаторов заявил, что срыв этой части операции пошёл «на благо».

«Экипаж «Санта-Лусии» (яхта, которую взяли на прокат украинцы в Румынии. — «Газета.Ru») в конечном итоге потерпел неудачу из-за плохого планирования... Хуже того, они, судя по всему, даже перепутали трубы «Турецкого потока» с меньшим по размеру трубопроводом, ведущим к трем газовым месторождениям (Галата, Каварна и Калиакра) у побережья Болгарии и рядом с румынской границей.», — пишет Панчевски.

7 мая Панчевски сообщал, что польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы «Северного потока». Он утверждает, что у начальника польского порта Колобжег вызвала подозрения команда яхты «Андромеда». Береговая охрана приблизилась к судну, где люди слушали музыку и распивали алкоголь.

В августе 2025 года РИА Новости сообщало со ссылкой на Европейский ордер на арест, что в диверсионную группу, которая, предположительно, совершила теракты на газопроводах «Северный поток» входили семь человек, которых координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов, отставкой капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ. По данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».

 
