Взрыв произошел в штаб-квартире правящей партии Нидерландов «Демократы 66»
Peter Dejong/AP

Взрыв прогремел в штаб-квартире крупнейшей парламентской партии Нидерландов D66 («Демократы 66») в центре Гааги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские подчеркнули, что подозреваемый в произошедшем был арестован. Взрыв произошел приблизительно в 21:00 (22:00 мск), в результате инцидента никто не пострадал.

По словам премьер-министра Нидерландов, лидера D66 Роба Йеттена, взрывное устройство, переделанное из петарды, подбросили в почтовый ящик на входной двери здания.

По его мнению, это было «трусливым актом запугивания».

До этого правящая коалиция Нидерландов объявила Россию одним из главных источников угроз национальной безопасности страны

28 января партии D66, правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) и аграрная BBB договорились о коалиционном соглашении, которое сформирует правительство меньшинства. Ее приоритетами станут увеличение военных расходов и ежегодное выделение Украине помощи в размере €3,4 млрд, начиная с 2027 года. Новое правительство планирует увеличить налоги на доходы и на прибыль предприятий, чтобы получать в год дополнительно €5 млрд на оборону.

Ранее в Гааге протестующие атаковали здание партии «Демократы 66».

 
