В Литве предложили необычный способ повышения рождаемости

Министр соцзащиты Литвы Зайлскене предложила станцевать для повышения рождаемости
Для поощрения живого общения и чтобы помочь молодежи познакомиться и найти вторую половину, осенью в Литве планируется провести акцию, во время которой люди смогут познакомиться и потанцевать, заявила министр социальной защиты и труда республики Юрате Зайлскене. Об этом сообщает Delfi.

По ее мнению, «стоит вернуть забытые дискотеки», что могло бы стать возможностью для знакомства людей.

«Дискотеки проводили в школах, университетах, в центрах культуры, где хочешь. Сейчас этого нет – многие не считают ночные клубы хорошим местом для знакомства», — утверждает Зайлскене.

Она отметила, что «надо спасать Литву», ведь «это уже не смешно».

Министр добавила, что пока акцию планируется провести в Вильнюсе.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого обратился в Минздрав РФ с предложением разработать инструкцию для молодых пар по подготовке к беременности, которая включала бы в себя подробное описание каждого шага.

Ранее демограф назвал способы повысить рождаемость в России.

 
