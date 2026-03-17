Врач назвала неожиданный способ повысить шансы на беременность

Врач Макарова: специальные гели способствуют зачатию
Использование специальных гелей может повысить шансы на беременность за счет улучшения условий для зачатия. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-уролог, сексолог Екатерина Макарова.

«Недостаток генитальной реакции (F52.2 по международной классификации болезней) от эректильной дисфункции до снижения женской откликаемости на ласки — одна из основных причин бесплодного брака. Могут помочь специальные гели. Они используются интравагинально. Это значит, что их можно наносить на поверхность пениса мужчины, на вульву женщины и внутрь вагинального канала», — рассказала специалист.

Гели, по ее словам, содержат специальные вещества, которые обеспечивают здоровую кислотность среды у женщин и дополнительно поддерживают подвижность сперматозоидов. Оба этих фактора крайне важны для зачатия, подчеркнула Макарова.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого обратился в Минздрав РФ с предложением разработать инструкцию для молодых пар по подготовке к беременности, которая включала бы в себя подробное описание каждого шага.

Он напомнил, что вопрос демографии и повышения рождаемости сегодня является одним из самых актуальных — это требует постоянного введения новых мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.

