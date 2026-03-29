Мужчина сорвался со скалы и разбил голову в российском регионе

В Красноярском крае мужчина сорвался со скалы и разбил голову

В Красноярском крае 50-летний мужчина разбил себе голову, сорвавшись со скалы. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел 28 марта на Красноярских Столбах. Мужчина сорвался со скалы «Ермак» и получил открытую черепно-мозговую травму, пострадавший потерял сознание.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб на носилках доставили мужчину до спасательного поста и передали медикам скорой помощи. Спасатели призвали посетителей парка не покорять вершины без специальной подготовки и снаряжения.

