Глава МАГАТЭ отреагировал на инциденты вокруг ЗАЭС

Гросси призвал приложить все усилия, чтобы избежать ударов у ядерных объектов
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в заявлении на фоне происшествий, связанных с Запорожской АЭС (ЗАЭС), обратился к обеим сторонам конфликта.

3 мая ВСУ ударили при помощи беспилотника по Лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС. Посетив объект на следующий день, представители МАГАТЭ обнаружили повреждения метеорологического оборудования, используемого для сбора данных об окружающей среде в режиме реального времени в случае ядерной или радиологической аварии. При этом экспертам рассказали, что в настоящее время оно не работает.

«Это примеры повреждения оборудования для ликвидации последствий ядерных аварий в результате военных действий. Мы не можем допустить, чтобы в следующий раз пострадало важнейшее оборудование для обеспечения ядерной безопасности», — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились.

5 мая мэр Энергодара, который является городом — спутником ЗАЭС, Максим Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.

 
