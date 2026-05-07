ТАСС: при мобилизации отца подросток в Виннице получил сотрясение мозга

В Виннице из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) 17-летний подросток получил перелом руки и сотрясение мозга во время мобилизации его отца. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошел, когда отец с сыном возвращались с рынка.

«Во время конфликта подросток попал под горячую руку людей в форме. В результате парень получил перелом руки и сотрясение мозга», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что судьба отца подростка остается неизвестной.

23 апреля глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов сказал, что мобилизация на Украине продолжится, так как без нее Киев не сможет «доукомплектовать войска». Также он призвал сделать мобилизацию более человечной.

10 апреля Буданов заявил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы».

Ранее Небензя заявил о тяжелой ситуации с мобилизацией на Украине.