Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Финляндии умерла старейшая жительница страны

В Финляндии скончалась последняя женщина, рожденная при Российской империи
Global Look Press

В Финляндии скончалась самая пожилая жительница страны Виено Нурмилаукас, которой было 108 лет. Она считалась последней финкой, появившейся на свет в период, когда Финляндия находилась в составе Российской империи, сообщает газета Etelä-Saimaa со ссылкой на родственников.

«Виено Нурмилаукас была последней финкой, родившейся во времена Российской империи, за пару месяцев до обретения Финляндией независимости», — отмечает издание.

По данным издания, Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском — автономной территории Российской империи. Информацию о смерти подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

Накануне Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. С апреля 2023 года до своей смерти он был старейшим гонщиком, выступавшим в «Формуле-1». При этом подробности о причинах смерти бывшего спортсмена не разглашаются.

Ранее скончалась одна из старейших жительниц России.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!