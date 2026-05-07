В Финляндии умерла старейшая жительница страны

В Финляндии скончалась самая пожилая жительница страны Виено Нурмилаукас, которой было 108 лет. Она считалась последней финкой, появившейся на свет в период, когда Финляндия находилась в составе Российской империи, сообщает газета Etelä-Saimaa со ссылкой на родственников.

«Виено Нурмилаукас была последней финкой, родившейся во времена Российской империи, за пару месяцев до обретения Финляндией независимости», — отмечает издание.

По данным издания, Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском — автономной территории Российской империи. Информацию о смерти подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

