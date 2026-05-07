В Дагестане более 90 тыс. человек остались без электричества

В Махачкале более 90 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции

Более 90 тыс. человек остались без электроснабжения в Махачкале из-за пожара на подстанции. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

«В оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в г. Махачкала произошло возгорание на подстанции. <…> В результате замыкания и возгорания обесточена ПС 110 кВ «Новая», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за происшествия без света осталась часть Махачкалы: 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов, 90 580 жителей.

На место инцидента направлены четыре человека и одна единица техники.

5 мая подмосковный Жуковский остался без электроснабжения из-за технологического сбоя на электросетях. Аварийная ситуация затронула также поселки Кратово и Ильинский.

В конце апреля губернатор Георгий Филимонов сообщил, что в результате сильного снегопада свыше 25 тысяч жителей Вологодской области остались без света.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об очередном сбое на ЗАЭС.