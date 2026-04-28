В Вологодской области снежный шторм оставил без электричества более 25 тысяч человек

Anna Voitenko/Reuters

В результате сильного снегопада свыше 25 тысяч жителей Вологодской области остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По состоянию на 22:00 мск электроэнергия отсутствует у 25 223 потребителей в 689 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Шекснинского, Чагодощенского и Вытегорского округов.

В аварийных работах участвуют 44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники. Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено к 10:00 мск.

27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в нескольких районах Подмосковья из-за непогоды произошли временные отключения электричества. На местах работают аварийные и коммунальные службы, все они переведены на усиленный режим работы.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.

 
