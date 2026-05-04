Путин наградил омского школьника за спасение семьи

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Алексей Жернаков из Омской области удостоен награды «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

По данным aif.ru, инцидент произошел в январе 2025 года. Ученик 11 класса находился в этот момент дома. Вместе с ним были бабушка, 10-летний брат и две сестры двух и 14 лет. Парень решил перекусить, вышел на кухню, и в этот момент раздался взрыв. После начался пожар: пламя в считанные минуты перекрыло путь к выходу. Через огонь подросток выбежал на улицу без обуви и верхней одежды и позвал на помощь соседа.

Через открытое окно Алексей начал по очереди выводить родных наружу, где их принимал сосед. Сначала школьник помог брату и сестрам, а затем бабушке.

«Я в эти моменты не замечал боли. Когда опустил взгляд, увидел, что на ноге горит кусок пластика от курток, а я даже не чувствовал», — поделился подробностями герой.

В результате Алексей получил ожоги ног и опалил волосы. Его родные остались живы и не получили серьезных травм, отделавшись испугом. Спустя несколько месяцев подростка наградили в стенах родной школы, где ему вручили благодарность от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Теперь молодой человек удостоился награды от Путина.

