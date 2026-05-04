Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Путин наградил омского школьника за спасение семьи

Путин наградил медалью школьника, спасшего из горящего дома родных
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Алексей Жернаков из Омской области удостоен награды «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

По данным aif.ru, инцидент произошел в январе 2025 года. Ученик 11 класса находился в этот момент дома. Вместе с ним были бабушка, 10-летний брат и две сестры двух и 14 лет. Парень решил перекусить, вышел на кухню, и в этот момент раздался взрыв. После начался пожар: пламя в считанные минуты перекрыло путь к выходу. Через огонь подросток выбежал на улицу без обуви и верхней одежды и позвал на помощь соседа.

Через открытое окно Алексей начал по очереди выводить родных наружу, где их принимал сосед. Сначала школьник помог брату и сестрам, а затем бабушке.

«Я в эти моменты не замечал боли. Когда опустил взгляд, увидел, что на ноге горит кусок пластика от курток, а я даже не чувствовал», — поделился подробностями герой.

В результате Алексей получил ожоги ног и опалил волосы. Его родные остались живы и не получили серьезных травм, отделавшись испугом. Спустя несколько месяцев подростка наградили в стенах родной школы, где ему вручили благодарность от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Теперь молодой человек удостоился награды от Путина.

Ранее тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!